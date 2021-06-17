Погода на Ямале на 17 июня: к вечеру сильно похолодает

Погода на Ямале на 17 июня Фото: Вера Зенина

В четверг, 17 июня, по прогнозам метеорологов, в Салехарде облачно и дождь. Днем +6, ночью +5. Ветер 7-14 м/с.

Ноябрьск: ясно, вечером - дождь. Днем +23, ночью +17. Ветер 4-9 м/с.

Надым: переменная облачность, вечером - дождь с грозой. Днем +24, ночью +3. Ветер 6-13 м/с.

Новый Уренгой: переменная облачность, вечером - дождь с грозой. Днем +21, ночью +7. Ветер 5-9 м/с.

Губкинский: переменная облачность, утром и вечером - дождь. Днем +21, ночью +16. Ветер 4-8 м/с.

Тарко-Сале: переменная облачность, утром и вечером - дождь. Днем +20, ночью +15. Ветер 3-7 м/с.

Лабытнанги: переменная облачность и дождь. Днем +6, ночью +4. Ветер 5-13 м/с.

Муравленко: ясно, вечером - дождь с грозой. Днем +23, ночью +8. Ветер 5-10 м/с.