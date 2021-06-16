В Надыме ремонтируют сразу три дороги

Фото: личная страница Дмитрия Жаромских в соцсетях

В Надыме начался ремонт дорог. Сейчас работы ведутся на трех объектах. Один из них - ул. Зверева (от ТЦ «Амикан» до ул. Рыжкова). Здесь уже демонтировали бортовой камень и сняли деформированные слои дороги. Сейчас рабочие приступили к установке новых бордюров и укладке нижнего слоя асфальта.

Кроме того, работы ведутся на Проезде №5 (от ул. Шаповалова до Проезда №8). На этом участке уже завершены работы по укладке нижнего и верхнего слоя асфальта. А на Проезде №6 ведутся земляные работы по ремонту дорожного основания.

Горожан просят отнестись с пониманием к возникшим неудобствам.