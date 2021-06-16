Полиция Муравленко задержала рецидивиста, который брал с людей деньги за поездку в Екатеринбург Фото: Ольга Крыльцова

Полиция Муравленко задержала молодого человека, подозреваемого в мошенничестве.

Все началось с того, что в январе 2021 года в отделение обратилась местная жительница, лишившаяся трех тысяч рублей. По словам потерпевшей, она увидела в интернете объявление неизвестного мужчины, который искал попутчиков для поездки из Нового Уренгоя в Екатеринбург.

- Связавшись с автором объявления и договорившись о поездке, женщина получила ссылку для оплаты. Перейдя по ней, она ввела данные банковской карты, после чего с ее счета пропали деньги, а злоумышленник перестал выходить на связь, - рассказали в УМВД России по ЯНАО.

Преступника задержали на территории Каменска-Уральска. Им оказался ранее судимый мужчина 2002 года рождения, который дал признательные показания. Сейчас он находится по подпиской о невыезде.