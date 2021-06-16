Фото: Правительство ЯНАО. Состав покрытия изготовлен по новым ГОСТам.

На Ямале начали укладывать асфальт нового типа. Для этого выбрали участок объездной дороги у Салехарда. Состав подобран в лаборатории и изготовлен по новым ГОСТам с учетом климатических условий, интенсивности движения и других параметров. Отметим, что на такое производство уже перешли три основных ямальских подрядчика.

- Если раньше мы использовали для асфальтобетонных смесей четыре фракции, то теперь используем шесть, чтобы выстроить весь гранулометрический каркас новой смеси. Благодаря этому подбор щебеночно-мастичной смеси стал гораздо лучше. Новое покрытие позволит увеличить износостойкость асфальта, исключит быстрое появление ям и колеи, - рассказал мастер дорожно-строительного участка АО «Партнер» Виктор Комбаров.

За счет узких фракций удается создать уплотненную асфальтобетонную смесь, которая более устойчива к сдвиговым, статическим и динамическим нагрузкам.

Сами дорожники также отметили улучшение качества битной эмульсии, которая готовится по новым ГОСТам. Теперь она на 50% состоит из битума, что положительно скажется на адгезии (свойство прилипания) и увеличит прочность дорожного полотна.

Протяженность объездной дороги в Салехарде более двух километров. В прошлом году здесь отремонтирован участок длиной 853 метра. Сейчас работы ведутся на участке в 1,87 километра. В завершение специалисты укрепят обочины и нанесут горизонтальную разметку.