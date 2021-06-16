Салехардец, укравший алкоголь и продукты, может угодить в тюрьму Фото: Вера Зенина

В Салехарде будут судить 38-летнего местного жителя, укравшего продукты и алкоголь.

Все началось с того, что в дежурную часть обратился директор магазина, из которого пропали еда и спиртные напитки. Общая сумма ущерба превысила три тысячи рублей.

- Когда преступника задержали, он сразу сознался в содеянном. После на него завели уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабеж», - рассказали в УМВД России по ЯНАО.

Сейчас все материалы направлены в Салехардский городской суд для вынесения приговора. Горожанину грозит до четырех лет лишения свободы.