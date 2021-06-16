Число заболевших коронавирусом на Ямале на 16 июня 2021 года увеличилось на 26 человек

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Вера Зенина

Жители Ямала продолжают болеть COVID-19. За минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 26 человек, с начала периода - 39 468.

Из общего числа болеющих 180 жителей госпитализировано с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 14 из них - в тяжелом состоянии, 9 - находятся на ИВЛ, 1 - скончался. Таким образом, общее число погибших составляет 424 человека.

По сообщению регионального оперштаба, болезнь унесла жизнь 68-летнего мужчины из Ноябрьска.

Также за сутки выявлено два новых случая среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 6 164.

В населенных пунктах Ямала произошло 24 заражения COVID-19 (за весь период - 33 304): Лабытнанги - 8 (за весь период - 2 010), Ноябрьск - 4 (за весь период - 4 455), Муравленко - 4 (за весь период - 2 898), Салехард - 3 (за весь период - 3 724), Новый Уренгой - 2 (за весь период - 6 962), Пуровский район - 2 (за весь период - 3 428), Губкинский - 1 (за весь период - 2 725).

За сутки в регионе провели 2 309 тестов в 23 лабораториях, с начала пандемии - 1 658 322.

Излечились от коронавируса 24 человека, за весь период - 38 387.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 13 397 человек с COVID-19, из них 1 918 (14,3%) - без каких-либо признаков болезни, с начала периода - 5 249 990. Выздоровевших - 10 256, за весь период - 4 828 500. Умерших - 396, с начала периода - 127 576.