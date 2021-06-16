Жители Ноябрьска бьют тревогу из-за рябины, усыпанной жуками

Фото: паблик "Злой Ноябрянин". Те самые деревья.

Жители Ноябрьска бьют тревогу из-за рябины на ул. Ленина. По их словам, деревья буквально усыпаны жуками, и погибают. Пост об этом появился в местном паблике «Злой Ноябрянин» 16 июня.

- По ул.Ленина, напротив Вечного огня, все рябины в жуках, деревья гибнут. Может администрация как-то решит эту проблему? Например, опрыскать чем-то. Просто жалко деревья, - написал анонимный пользователь.

Кстати, местная администрация оперативно отреагировала на жалобу, пообещав решить проблему.

- Спасибо за ваше неравнодушие. Подрядчик приступит к дезинсекции на этой неделе, - сообщили в ведомстве.