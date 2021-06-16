Надымская полиция задержала мошенника, который обманывал людей по всей стране Фото: Ольга Крыльцова

Надымская полиция задержала 42-летнего жителя Челябинской области, подозреваемого в мошенничестве. На мужчину завели уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная с банковского счета».

- Было установлено, что обвиняемый разместил на известном сайте объявление о покупке различных товаров, в том числе сельскохозяйственной техники и автомашин. Далее злоумышленник говорил откликнувшимся гражданам, что переведет им предоплату за товар, а получив персональные данные банковских карт, похищал деньги, имеющиеся на счетах, - рассказали в УМВД России по ЯНАО.

В итоге он обманул одного жителя Надымского района, желающего продать свой автомобиль, и семь граждан, проживающих в других регионах страны. На этом мужчина заработал 101 тысячу рублей.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, преступнику до шести лет тюрьмы.