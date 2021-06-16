Ямал
Еще
Радио
Ямал
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ямал
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия16 июня 2021 12:04

Надымская полиция задержала мошенника, который обманывал людей по всей стране

Возбуждено уголовное дело
Марина Прохорова
КомментироватьОставить комментарий(0)
Надымская полиция задержала мошенника, который обманывал людей по всей стране

Надымская полиция задержала мошенника, который обманывал людей по всей стране

Фото: Ольга Крыльцова

Надымская полиция задержала 42-летнего жителя Челябинской области, подозреваемого в мошенничестве. На мужчину завели уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная с банковского счета».

- Было установлено, что обвиняемый разместил на известном сайте объявление о покупке различных товаров, в том числе сельскохозяйственной техники и автомашин. Далее злоумышленник говорил откликнувшимся гражданам, что переведет им предоплату за товар, а получив персональные данные банковских карт, похищал деньги, имеющиеся на счетах, - рассказали в УМВД России по ЯНАО.

В итоге он обманул одного жителя Надымского района, желающего продать свой автомобиль, и семь граждан, проживающих в других регионах страны. На этом мужчина заработал 101 тысячу рублей.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, преступнику до шести лет тюрьмы.