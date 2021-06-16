В образовательные учреждения Салехарда поступит новое оборудование для занятий

Фото: администрация Салехарда

В салехардскую школу №1 и Обдорскую гимназию поступит новое и современное оборудование.

По словам заместителя начальника городского департамента образования Оксаны Сайдашевой, оно позволит проводить школьные мероприятия на другом уровне, а также поможет детям овладеть универсальными знаниями и умениями.

Так, в школу №1 поступят многофункциональные принтеры, ноутбуки, один сервер, три интерактивных комплекса, в том числе дистанционных, и три поворотные камеры для проведения занятий.

В Обдорскую гимназию завезут оборудование и мебель для центра цифрового образования ИТ-куб. Он направлен на ускоренное освоение востребованных знаний, навыков и компетенций в сфере информационных технологий.