Фото: администрация Нового Уренгоя

В Новом Уренгое завершается отопительный сезон. АО «Уренгойтеплогенерация» уже приступило к остановке подачи тепла в жилые дома.

- Отключение отопления производится после установления среднесуточной температуры воздуха не ниже +8 градусов в течение пяти суток подряд. В Новом Уренгое такие показатели зафиксированы, - рассказали в городской администрации.

За короткое северное лето коммунальщиками необходимо провести профилактические и ремонтные работы на котельных и инженерных сетях, чтобы подготовиться к следующему отопительному сезону.