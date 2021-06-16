Гроза прервала работу колл-центра Новоуренгойской ЦГБ

Фото: Новоуренгойская ЦГБ

Колл-центр Новоуренгойской ЦГБ временно приостановил запись пациентов на прием к врачам.

- Вчерашняя гроза вызвала проблемы технического характера на серверном оборудовании медицинской информационной системы. Сейчас их устранением заняты специалисты отдела информатизации. Предполагается, что до конца дня работа МИС будет отлажена, и регистраторы возобновят деятельность в полном объеме, - рассказали в медучреждении.

Также в больнице уточнили, что за экстренной помощью можно обратиться в приемное отделение НЦГБ, а запись на плановый прием будет возможна только после устранения технических неполадок.