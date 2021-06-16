В Яр-Сале начался капремонт дороги по ул. Советской

Фото: личная страница Андрея Кугаевского в соцсетях

В Яр-Сале приступили к капитальному ремонту дороги на улице Советской. Подрядная организация заменит все плиты, а вдоль проезжей части сделает ливневую канализацию, чтобы покрытие не разрушалось из-за скопления воды.

- Привычные и неудобные откосы на пешеходной дорожке останутся в прошлом, новый тротуар будет выполнен из брусчатки и станет комфортным для пешеходов, - сообщил глава Ямальского района Андрей Кугаевский.

Также он отметил, что работы будут вестись все лето, поэтому ясалинцам необходимо с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Напоминаем, что за лето в Ямальском районе построят более шести километров дорог. Работы продлятся до конца сентября.