В селе Овгорт начались работы по благоустройству детской площадки

Фото: администрация Шурышкарского района

В селе Овгорт Шурышкарского района начались работы по благоустройству детской площадки. Территорию облагородят в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

В марте текущего года жителям предложили на выбор семь проектов. В итоге был выбран один, с игровыми комплексами и качелями.

- Подготовлено основание под объект, сейчас идет бетонная заливка, затем будет укладываться резиновое покрытие. Работы, согласно контракту, должны завершиться 30 сентября, - рассказал глава муниципального образования Овгортское Иван Рочев.

Отметим, что в 2021 году в Шурышкарском районе благоустроят четыре общественные территории.