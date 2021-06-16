В селе Овгорт начались работы по благоустройству детской площадки

Фото: администрация Шурышкарского района
В селе Овгорт Шурышкарского района начались работы по благоустройству детской площадки. Территорию облагородят в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».
В марте текущего года жителям предложили на выбор семь проектов. В итоге был выбран один, с игровыми комплексами и качелями.
- Подготовлено основание под объект, сейчас идет бетонная заливка, затем будет укладываться резиновое покрытие. Работы, согласно контракту, должны завершиться 30 сентября, - рассказал глава муниципального образования Овгортское Иван Рочев.
Отметим, что в 2021 году в Шурышкарском районе благоустроят четыре общественные территории.