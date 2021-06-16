В Губкинском пройдет конкурс «Супер-папа!»

Фото: администрация Губкинского
В Губкинском готовятся отметить День отца. Это один и самых молодых праздников в нашей стране, традиционно его отмечают в третье воскресенье июня, то есть в этом году - 20 июня. Его суть - выразить благодарность отцам за их вклад в воспитание детей.
В преддверии праздника центр «Современник» проводит конкурс «Супер-папа!». Проверить свои силы приглашают молодых отцов до 35 лет включительно.
Папам предстоит пройти четыре этапа:
- «Оживи Гошу» - произвести массаж сердца на роботе-манекене;
- «Сумо» - провести один бой с соперником в игровом снаряжении;
- «Забей гвоздь» - забить молотком в доску пять гвоздей;
- «Хоккей» - соревнование по игровому хоккею.
Участники, набравшие наибольшее количество баллов, награждаются денежными призами и электрошашлычницами.
По всем вопросам обращаться по номеру: 8 964 202 33 43.