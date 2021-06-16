В Губкинском пройдет конкурс «Супер-папа!»

Фото: администрация Губкинского

В Губкинском готовятся отметить День отца. Это один и самых молодых праздников в нашей стране, традиционно его отмечают в третье воскресенье июня, то есть в этом году - 20 июня. Его суть - выразить благодарность отцам за их вклад в воспитание детей.

В преддверии праздника центр «Современник» проводит конкурс «Супер-папа!». Проверить свои силы приглашают молодых отцов до 35 лет включительно.

Папам предстоит пройти четыре этапа:

- «Оживи Гошу» - произвести массаж сердца на роботе-манекене;

- «Сумо» - провести один бой с соперником в игровом снаряжении;

- «Забей гвоздь» - забить молотком в доску пять гвоздей;

- «Хоккей» - соревнование по игровому хоккею.

Участники, набравшие наибольшее количество баллов, награждаются денежными призами и электрошашлычницами.

По всем вопросам обращаться по номеру: 8 964 202 33 43.