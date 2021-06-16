В Салехарде ремонтируют десять дворов

Фото: администрация Салехарда

Этим летом в Салехарде отремонтируют девятнадцать дворов, сейчас работы ведутся на десяти. В стадии завершения находятся территории по улице: Гаврюшина, 17 и 17А; Республики, 62 и 64; Совхозная, 8; Свердлова, 42 и 40А; Трудовая, 14.

Там установили бордюрный камень и уложили новый асфальт. Далее будет обновлено освещение, установят урны и завершится ремонт мусорных контейнерных площадок.

Напоминаем, что до 1 сентября в городе благоустроят девятнадцать дворов по следующим адресам: Губкина, 6 и 8; Подшибякина, 17 и 21; Зои Космодемьянской, 33 и 35; Глазкова, 12; Совхозная, 8 и 42; Гаврюшина, 17 и 17А; Республики, 62 и 64; Трудовая, 14; Арктическая 12, 14 и 20; Почтовая, 2; Комсомольская, 11; Свердлова, 40А.