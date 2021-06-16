В Новом Уренгое центр занятости использовал бюджетные деньги не по назначению Фото: Вера Зенина

Прокуратура Нового Уренгоя наказала ГКУ «Центр занятости населения Ямало-Ненецкого автономного округа» за нарушение бюджетного законодательства.

Было установлено, что учреждение заключило договор с отделом АО «Уренгойтеплогенерация-1» о предоставлении субсидии на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование лиц предпенсионного возраста. Однако один из работников предприятия, прошедший обучение, являлся пенсионером, что не соответствовало целям субсидии, - рассказали в прокуратуре ЯНАО.

В связи с этим в отношении начальника отдела центра занятости было возбуждено административное дело по ст. 15.14 КоАП РФ (нецелевое использование бюджетных средств). По результатам его рассмотрения ему назначен штраф в размере 20 тысяч рублей.

Кроме того, по представлению прокуратуры денежные средства возращены в бюджет.