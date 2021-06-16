В двух районах Салехарда выявили небезопасные детские площадки

Фото: администрация Салехарда

Салехардская комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Салехарда проверила на безопасность детские и спортивные площадки в районе Гидропорта и зоны отдыха у реки Полябта.

В итоге были выявлены нарушения и составлен акт с указанием сроков их устранения.

- Все недостатки мы направили ответственным исполнителям. До 25 июня они должны уведомить нас о мерах, которые будут приняты для исполнения, - рассказала специалист комиссии по делам несовершеннолетних Марина Осипова, .

Отметим, что мероприятия проходят в рамках летнего этапа Всероссийской акции «Безопасность детства - 2021».