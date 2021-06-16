Жители Харпа предложили более 70 идеи для развития поселка

Фото: личная страница Марины Тресковой в соцсетях

Глава Лабытнанги Марина Трескова объявила о завершении сбора предложений для формирования народной программы по развитию поселка Харп на ближайшие три года.

- Я провела семь встреч с коллективами учреждений и предприятий, презентовав основные направления программы развития: жилье и благоустройство, дороги, коммунальная инфраструктура и развитие социальной сферы, - сообщила градоначальница.

В итоге от местных жителей поступило более 70 предложений. Чаще всего речь шла о ремонте дорог и домов, обновлении детских игровых комплексов, корректировке графика движения автобусов по маршруту Лабытнанги-Харп и установке автобусных павильонов.

- Также с объединением города и поселка стала актуальна замена стел на въезде. Согласна с мнением, что наша визитная карточка должна быть интересной, передавать нашу самобытность и уникальность, - добавила Марина Трескова.