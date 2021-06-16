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Общество16 июня 2021 6:22

Жители Нового Уренгоя задолжали за коммунальные услуги 310 миллионов рублей

В случае долгой неуплаты дело может дойти до суда
Марина Прохорова
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Жители Нового Уренгоя задолжали за коммунальные услуги 310 миллионов рублей

Жители Нового Уренгоя задолжали за коммунальные услуги 310 миллионов рублей

Фото: Вера Зенина

Жители Нового Уренгоя задолжали за коммунальные услуги 310 миллионов рублей, из них 35 миллионов - за электричество компании «Газпром энергосбыт Тюмень».

Беззаботный отпуск может завершиться для должника крайне неприятными последствиями. По возвращении домой семья может обнаружить, что жилье осталось без электроэнергии.

- Отключение от ресурса - это самая эффективная мера воздействия на граждан, чей долг превышает сумму двух месячных размеров платы. Далее долги будут взыскиваться через суд, - рассказали в городской администрации.

Коммунальщики призывают жителей ответственно относиться к своей обязанности по оплате услуг ЖКУ.