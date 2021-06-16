Жители Нового Уренгоя задолжали за коммунальные услуги 310 миллионов рублей Фото: Вера Зенина

Жители Нового Уренгоя задолжали за коммунальные услуги 310 миллионов рублей, из них 35 миллионов - за электричество компании «Газпром энергосбыт Тюмень».

Беззаботный отпуск может завершиться для должника крайне неприятными последствиями. По возвращении домой семья может обнаружить, что жилье осталось без электроэнергии.

- Отключение от ресурса - это самая эффективная мера воздействия на граждан, чей долг превышает сумму двух месячных размеров платы. Далее долги будут взыскиваться через суд, - рассказали в городской администрации.

Коммунальщики призывают жителей ответственно относиться к своей обязанности по оплате услуг ЖКУ.