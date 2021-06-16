На Ямале одиннадцать школьников получили сто баллов на ЕГЭ по трем предметам

Фото: департамент образования ЯНАО

Государственная экзаменационная комиссия ЯНАО утвердила результаты участников ЕГЭ, сдававших экзамены 31 мая. В этот день школьники писали химию - 422 человека, литературу - 236 человек и географию - 84 человека.

Сто баллов получили 11 участников: литература - 6, география - 3 и химия - 2. Наибольшее количество стобалльных результатов у школьников из Ноябрьска и Нового Уренгоя - по 4 человека в каждом. Далее идут Надым, Губкинский и Пуровский район - по одному участнику.

Узнать результаты можно в местах подачи заявлений на ЕГЭ и через федеральный портал поддержки ЕГЭ.

Прием апелляций о несогласии с выставленными баллами по данным результатам прекращается 18 июня в 17.00.

Конфликтная комиссия работает в дистанционном режиме: 8(34922) 4-17-54.