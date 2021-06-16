«Уютный Ямал»: жители Салехарда предложили 37 инициатив для благоустройства города

Фото: администрация Салехарда

В Салехарде завершилась кампания по сбору заявок для участия в региональном проекте «Уютный Ямал». В его рамках любой желающий мог предложить свою инициативу через платформу «Живем на Севере» или принести ее в один из офисов.

Жители предложили идеи по обустройству новых парковочных мест, благоустройству дворов и улиц, увеличению количества точек сбора раздельного мусора, строительству новых скверов и зон отдыха.

Автор одной из них Ейко Богданов, являющийся членом совета КМНС при главе города, предложил проект «Рыбацкий берег».

- В случае реализации, проект должен стать местом притяжения как для туристов, так и для местных жителей. В рамках проекта мы хотим предусмотреть рыбацкий колорит для туристической фотографии, места отдыха и рыбалки, парковки, а также преобразить набережную реки Полябта, - отметил Ейко Богданов.

Также свою инициативу предложил городской совет ветеранов. По их мнению, в городе необходимо возвести мемориал, посвященный труженикам тыла в годы Великой Отечественной войны.

Все поступившие предложения будут направлены в профильные подразделения администрации города для принятия решения о их реализации.

Далее, с 15 по 31 августа, пройдет публичное обсуждение всех отобранных заявок с участием жителей города. С 6 по 16 сентября за проекты можно будет проголосовать на портале «Живем на севере», а с 17 по 19 сентября - на специально созданных счетных участках.

Победителями конкурса будут признаны проекты, набравшие набольшее количество баллов.