Жители Лабытнанги не могут добиться вывоза мусора со своего двора

Фото: паблик "Лабытнанги Info"

Жители Лабытнанги, проживающие в доме №9 по ул. Ямальская, жалуются на бездействие управляющей компании. По их словам, коммунальщики не могут вывезти мусор. Пост об этом появился в местном паблике «Лабытнанги Info» 15 июня.

- Обращение к управляющей компании с Ямальской, 9. Сделали за них работу, а они не могут вывезти уже третью неделю, на заявки ноль реакции. Мусор лежит с торца дома, колеса, просьба, не трогать, - написала местная жительница Алена.

В подтверждение своих слов девушка выложила фотографии, на которых видны старые бочки, ковры, доски и прочий хлам.

Фото: паблик "Лабытнанги Info"

Отметим, что администрация оперативно отреагировала на недовольство горожан. Жителям посоветовали продублировать заявку в ЕДДС, позвонив по номеру 112.

В Управлении жилищно-коммунального хозяйства сообщили, что информация уже передана в управляющую компанию.