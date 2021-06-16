Погода на Ямале на 16 июня: до +20 градусов

Погода на Ямале на 16 июня

В среду, 16 июня, по прогнозам метеорологов, в Салехарде ясно. Днем +20, ночью +16. Ветер 6-9 м/с.

Ноябрьск: переменная облачность, утром - дождь. Днем +15, ночью +11. Ветер 5-10 м/с.

Надым: ясно. Днем +16, ночью +9. Ветер 6-12 м/с.

Новый Уренгой: переменная облачность, утром - дождь. Днем +15, ночью +9. Ветер 7-12 м/с.

Губкинский: пасмурно и дождь. Днем +13, ночью +11. Ветер 5-11 м/с.

Тарко-Сале: пасмурно и дождь. Днем +13, ночью +10. Ветер 5-10 м/с.

Лабытнанги: ясно. Днем +20, ночью +16. Ветер 6-10 м/с.

Муравленко: переменная облачность, утром - дождь. Днем +18, ночью +8. Ветер 6-13 м/с.