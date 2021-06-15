В Губкинском заработал первый фудтрак

Фото: администрация Губкинского

В Губкинском начал работать первый фудтрак. Он находится в Никольском сквере и ждет горожан ежедневно с 11:00 до 24:00.

Наибольшей популярностью у горожан пользуется знаменитый Мохито (естественно, безалкогольный), молочные коктейли, мороженое, хотдоги и шаурма.

- Многие жители говорили о том, что в сквере очень не хватает торговой точки, где можно купить воды или что-то перекусить. Мы обратились к нашему бизнес-сообществу, чтобы кто-то взялся реализовать эту идею. Наши предприниматели всегда отзываются на запросы горожан, - рассказал глава города Андрей Гаранин

Второй фудтрак начнет работать в июле в сквере со смешариками 13-го микрорайона.