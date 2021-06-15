Жители Сеяхи недовольны состоянием покрытия одной из детских площадок

Фото: паблик "Подслушано в Сеяхе"

Жители Сеяхи пожаловались в соцсетях на состояние покрытия одной из детских площадок. Сельчане утверждают, что оно не продержалось и полугода, буквально «растаяв» вместе со снегом. Пост об этом опубликовали 14 июня в группе «Подслушано в Сеяхе», сообщает «МК-Ямал».

Отметим, автор не указал адрес, по которому находится детская площадка, однако глава Сеяхи Станислав Вануйто без труда узнал объект и прокомментировал ситуацию.

- В летний период в рамках гарантийных работ планируется полная замена безопасного покрытия. Кроме того, будут проведены работы по переукладке брусчатки по всему периметру. В рамках гарантии - понимается в нашем случае, что работы будут проведены за счет подрядчика, - пообщещал глава.