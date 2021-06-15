За прошедшие выходные ямальские автоинспекторы задержали 39 нетрезвых водителей

Фото: УМВД России по ЯНАО

За прошедшие выходные ямальские автоинспекторы задержали 39 водителей с признаками опьянения. Из них 14 отказались проходить медицинское освидетельствования, а трое из задержанных уже привлекались к административной ответственности за подобное нарушение. Теперь их ждет уголовная ответственность, вплоть до до двух лет лишения свободы.

Автоинспекторы отмечают, что данная проблема по-прежнему актуальна. Только за прошедшие праздники нетрезвые водители спровоцировали шесть ДТП.

Так, в поселке Харп водитель внедорожника не справился с управлением и врезался в железобетонную опору трубопровода. В Ноябрьске иномарка наехала на три припаркованных автомобиля, а в Лабытнанги - на дорожное ограждение.

Еще три происшествия зарегистрированы в Новом Уренгое. В двух случаях водитель врезался в припаркованные автомобили, двигаясь задним ходом. Еще в одном случае пьяный мужчина угнал «УАЗ», после чего выехал на встречную полосу и, наехав на дорожное ограждение, опрокинулся.