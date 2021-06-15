Жители Ямала уверены, что вакцинация от коронавируса поможет остановить эпидемию

Жители Ямала уверены, что вакцинация от коронавируса позволит остановить эпидемию Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ямальский центр управления регионом провел социологическое исследование, чтобы выяснить отношение жителей к вакцинации от коронавируса. В анкетировании приняли участие 800 человек старше 18 лет, постоянно проживающие в регионе.

Абсолютное большинство респондентов - 94% осведомлены о прививочной кампании, что говорит о высоком уровне информированности жителей. Из них 43% опрошенных уверены, что массовая вакцинация позволит предотвратить распространение заболевания и новые вспышки эпидемии.

Также добавим, что 33% уже сделали прививку. Из них почти половина вакцинировались, опасаясь заболеть и заразить членов семьи, 21% всегда делают все рекомендованные прививки, а 16% привились, чтобы избежать проблем при поездке в отпуск.

Кроме того, 45% респондентов выразили уверенность, что их знакомые, друзья и коллеги «скорее готовы» и «определенно готовы» сделать прививку.

По данным на 15 июня, свыше 91 тысячи жителей Ямала прошли процедуру вакцинации, больше 76 тысяч полностью завершили иммунизацию.

Отметим, что для удобства жителей работает сайт ямалпривит.рф, где размещены часто задаваемые вопросы о вакцинации, общая информация и контактные данные прививочных пунктов.