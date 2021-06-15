Число заболевших коронавирусом на Ямале на 15 июня 2021 года увеличилось на 24 человека

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Вера Зенина

Жители Ямала продолжают болеть COVID-19. За минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 24 человека, с начала периода - 39 442.

Из общего числа болеющих 189 жителей госпитализировано с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 19 из них - в тяжелом состоянии, 5 - находятся на ИВЛ, 1 - скончался. Таким образом, общее число погибших составляет 423 человека.

По сообщению регионального оперштаба, болезнь унесла жизнь 89-летней женщины из Нового Уренгоя.

Также за сутки выявлено три новых случая среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 6 162.

В населенных пунктах Ямала произошло 21 заражение COVID-19 (за весь период - 33 280): Новый Уренгой - 7 (за весь период - 6 960), Салехард - 5 (за весь период - 3 721), Лабытнанги - 2 (за весь период - 2 002), Пуровский район - 2 (за весь период - 3 426), Надымский район - 2 (за весь период - 3 420), Ноябрьск - 1 (за весь период - 4 451), Муравленко - 1 (за весь период - 2894), Ямальский район - 1 (за весь период - 907).

За сутки в регионе провели 1 152 теста в 23 лабораториях, с начала пандемии - 1 656 013.

Излечились от коронавируса 27 человек, за весь период - 38 363.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 14 185 человек с COVID-19, из них 2 124 (15,0%) - без каких-либо признаков болезни, с начала периода - 5 236 593. Выздоровевших - 8 597, за весь период - 4 818 244. Умерших - 379, с начала периода - 127 180.