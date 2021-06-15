В Новоуренгойской ЦГБ приостановлен прием врача-нейрохирурга Фото: Ольга Крыльцова

В Новоуренгойской ЦГБ временно приостановлен амбулаторный прием врача-нейрохирурга.

В медучреждении пояснили, что специалист ушел на больничный, поэтому возобновить прием получится не раньше июля. После выхода на работу доктор сразу же примет пациентов, запись которых пришлось перенести.

За экстренной медицинская помощью можно обратиться в приемное отделение городской больницы.

Узнать о начале записи можно по телефонам колл-центра: 939-600, 939-601, 939-602, 939-603.