Фото: администрация Губкинского

В Губкинском подготовили место для первой в городе теплой остановки, она появится на проспекте Мира. Позже в городе установят еще четыре отапливаемых павильона: у 4-й, 5-й и 7-й школ, школы искусств им. Свиридова и у больницы.

Остановки будут оборудованы видеонаблюдением, интерактивными панелями (чтобы посмотреть расписание и маршрут движения транспорта) и кнопкой вызова экстренной помощи 112. Также в павильонах можно будет зарядить телефон.

- Новинки установят на городских улицах благодаря самим жителям. В прошлом году губкинцы приняли участие в проекте «Уютный Ямал», предложив обустройство теплых остановок. Идея стала одним из лидеров голосования, - рассказал глава Губкинского Андрей Гаранин.

Также он отметил, что по решению жителей павильоны будут оранжевого цвета.