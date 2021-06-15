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Общество15 июня 2021 9:14

В Новом Уренгое фирма задолжала налоговой пенсионные и медицинские взносы на работников

Задолженность превысила 3,5 миллиона рублей
Марина Прохорова
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В Новом Уренгое фирма задолжала налоговой взносы на пенсионное и медицинское страхование

В Новом Уренгое фирма задолжала налоговой взносы на пенсионное и медицинское страхование

Фото: Вера Зенина

Прокуратура Нового Уренгоя наказала руководство ООО «Горстрой» за нарушение налогового законодательства.

- Установлено, что электромонтажная организация не исполняла обязанности по уплате взносов на обязательное пенсионное и медицинское страхование. В результате чего образовалась задолженность на сумму, превышающую 3,5 млн. рублей, - рассказали в прокуратуре ЯНАО.

В итоге директору предприятия было внесено представление об устранении нарушений закона. По результатам его рассмотрения задолженность погашена в полном объеме.