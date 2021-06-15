На Ямале бушуют три природных пожара

Ямальцев призывают сообщать о возгораниях в профильные службы Фото: Вера Зенина

На Ямале действуют три природных пожара на площади около 4 гектаров. Все они возникли на территории Пуровского района. Еще один был недавно локализован, его площадь составила 2 гектара. На тушении работает 26 человек личного состава Ямалспаса.

Отметим, что с начала пожароопасного сезона в округе зарегистрировано 12 природных возгораний на общей площади 107,2 гектара: на землях лесного фонда - 7 пожаров, на землях иных категорий - 5 пожаров.

Спасатели напоминают, что в случае обнаружения лесного пожара следует звонить на телефон региональной диспетчерской службы лесного хозяйства: +7 (34922)5-28-27. Прямая линия лесной охраны: 8-800-100-94-00.

Отметим, что по данным номерам можно сообщить не только о лесных пожарах, но и о любых фактах нарушений лесного законодательства: незаконных рубках, загрязнении и иных негативных воздействиях, а также об очагах вредных организмов и вредителях леса.