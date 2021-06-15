Надымчан приглашают на день онкологической безопасности

Фото: Надымская районная больница

В Надымской районной больнице пройдет день онкологической безопасности.

Так, 19 июня с 8:00 до 12:00 профильный врач проконсультирует всех желающих по онкологическим вопросам. В этот день к доктору может обратиться каждый, у кого есть какие-либо вопросы, подозрения и жалобы на возможное заболевание.

Также профилактический осмотр пройдет 17 июня с 11:00 до 16:00 в поселке Пангоды.

Отметим, что прием желающих в Надыме проводится без предварительной записи. Перед визитом к врачу необходимо обратиться в регистратуру взрослой поликлиники.