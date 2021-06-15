В Харпе пострадал водитель «УАЗа», наехавший на опору трубопровода

Фото: Госавтоинспекция Ямала

За прошедшие выходные, с 12 по 14 июня, на Ямальских дорогах произошло несколько аварий, в которых пострадал человек. ДТП случилась 13 июня на ул. Гагарина в поселке Харп.

- Около 6:15 утра водитель «УАЗ» не учел скорость движения, дорожные и метеорологические условия, в результате чего врезался в железобетонную опору трубопровода. Мужчину экстренно доставили в больницу, - рассказали в окружной Госавтоинспекции.

От полученного удара передняя часть машины оказалась сильно повреждена.

Отметим, что за прошедшие праздничные дни на Ямале случилось 17 аварий, а с начала года - 2 307, в которых одиннадцать человек погибли и 125 получили травмы, в том числе одиннадцать детей.