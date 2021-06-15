Новоуренгоец, укравший деньги с карты коллеги, отделался условным сроком Фото: Ольга Крыльцова

В Новом Уренгое осудили местного жителя, который украл деньги с чужой банковской карты. Преступление произошло 4 февраля текущего года.

- В тот день злоумышленник находился в гостях у своего коллеги. Воспользовавшись моментом, он украл его банковскую карту, а затем списал с нее 15 тысяч рублей, - рассказали в прокуратуре ЯНАО.

Кражу мужчина совершил на рабочем месте - в помещении административного здания.

В итоге суд, учитывая позиция прокурора, назначил новоуренгойцу один год лишения свободы условно, а также установил испытательный срок в один год и шесть месяцев.