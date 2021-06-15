В Лабытнанги запустят детскую передачу «Добро на Ладошке»

Фото: личная страница Марины Тресковой в соцсетях

Лабытнангская общественная организация «Новые горизонты» победила в конкурсе президентских грантов, представив проект «Мы - новые медиа». На его реализацию выделят почти полмиллиона рублей.

Активисты создадут стажировочную медиаплощадку (сетевой интернет-канал) для дошкольников и школьников, которая начнет работать в формате передачи «Добро на ладошке».

Выпуски планируют снимать в игровой форме с применением кукол-марионеток. Они будут говорить о волонтерстве, о таких понятиях, как добро и зло, справедливость, рассказывать о взаимоотношениях со сверстниками, о здоровом образе жизни и как добиться успехов.