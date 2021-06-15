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Общество15 июня 2021 6:38

Главы Нового Уренгоя и Ноябрьска подписали соглашение о сотрудничестве

Города будут взаимодействовать в различных сферах
Марина Прохорова
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Глава Нового Уренгоя Андрей Воронов и глава Ноябрьска Алексей Романов подписали соглашение о сотрудничестве.

Оно подразумевает выход на новый этап взаимодействия городов в различных сферах, в том числе экономической и социальной. В течение указанного срока власти будут делиться друг с другом лучшими наработками и практиками, а также проведут ряд мероприятий.

- Наши муниципалитеты накопили свой богатый опыт и охотно делятся друг с другом. Символично, что соглашение заключено в Год талантов, объявленный губернатором Дмитрием Артюховым, - отметил Алексей Романов.

Андрей Воронов также оказался солидарен со своим коллегой. Он добавил, что объединение двух городов позволит совместно работать в этом направлении.