На Ямале растет число природных пожаров

Ямальцев призывают сообщать о возгораниях в профильные службы Фото: Вера Зенина

С начала пожароопасного сезона на Ямале случилось уже восемь природных возгорания (по состоянию на 14 июня). Об этом сообщили в департаменте природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса ЯНАО.

В итоге общая площадь пожаров составила 101,9 гектара. Это меньше, чем в прошлом году - годом ранее к этому времени было зарегистрировано 24 пожара на площади 1 136,5 гектара.

Спасатели напоминают, что в случае обнаружения лесного пожара следует звонить на телефон региональной диспетчерской службы лесного хозяйства: +7 (34922)5-28-27. Прямая линия лесной охраны: 8-800-100-94-00.

Отметим, что по данным номерам можно сообщить не только о лесных пожарах, но и о любых фактах нарушений лесного законодательства: незаконных рубках, загрязнении и иных негативных воздействиях, а также об очагах вредных организмов и вредителях леса.