Ямальские выпускники сдают экзамен по обществознанию Фото: Ольга Крыльцова

Сегодня, 15 июня, на Ямале пройдет единый государственный экзамен по обществознанию, его будут сдавать более 1 400 выпускников.

Продолжительность экзамена составит 3 часа 55 минут. Для его будет задействовано 46 ППЭ. Результаты будут известны не позднее 29 июня.

Первичная обработка сданных работ пройдет в регионе, а затем материалы направят в Федеральный центр тестирования. Результаты первых экзаменов ожидаются не позднее 15 июня. Их можно узнать в образовательных организациях, местах подачи заявлений на ЕГЭ, через систему «Сетевой город. Образование», а также на официальном портале единого госэкзамена.

Основной срок проведения ЕГЭ определен с 31 мая по 25 июня.

Отметим, что в случае неявки по уважительной причине экзамен можно сдать в резервные дни, предусмотренный расписанием ЕГЭ - 29 июня, 2 июля или в дополнительный период - с 12 по 17 июля.