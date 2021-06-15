Фото: департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО

Между Тарко-Сале и Тюменью возобновляется авиасообщение. Первый рейс состоится 24 июня, его выполнит компания Utair.

- Маршрут субсидируется из окружного бюджета, цена в одну сторону составляет 7 тысяч рублей без учета агентских сборов. Время в полете составляет 2 часа 55 минут. Перелет выполняет самолет АН-24, - сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.

Вылет из Тюмени в Тарко-Сале назначен на 08:30 утра, прибытие - в 11:25. В обратном направлении вылет состоится в 13:30, а прилет - в 16:25.

Отметим, что перелеты будут осуществляться согласно расписанию. Билеты можно приобрести в кассах продаж и на специальных сервисах.