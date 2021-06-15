В Лабытнанги и Харпе высадят более 66 тысяч цветов

Фото: личная страница Марины Тресковой в соцсетях

В Лабытнанги приступили к высадке цветов. В этом году город украсят 66 тысяч цветущих растений. В Харпе работы начнутся в ближайшее время.

- Петуньи и бархатцы, маргаритки, астры и фиалки, флоксы и сальвия. Полюбившаяся многим декоративная капуста также станет элементом цветочного дизайна в сезоне-2021. Очень надеюсь на благосклонность погоды. Пусть цветы радуют нас как можно дольше, - отметила глава города Марина Трескова.

Также она добавила, что высадить цветы могут все желающие. Допустим, в своем дворе.

А вот в окружную столицу украсят всего лишь 48 тысяч цветов. Первая высадка состоится 20 июня - после того, как установится теплая погода.