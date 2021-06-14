Число заболевших коронавирусом на Ямале на 14 июня 2021 года увеличилось на 28 человек

Фото: департамент здравоохранения Ямала

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе на Ямале на 14 июня 2021 года. Количество заболевших увеличилось на 28 и составило 39 418 человек.

По данным оперштаба региона, за минувшие сутки 253 теста провели в 23 лабораториях (за весь период – 1 654 861). 32 человека выздоровело (за весь период – 38 336).

За сутки 179 пациентов госпитализировано с COVID-19 и внебольничными пневмониями, из них 16 пациентов – в тяжелом состоянии, пятеро с подтвержденным COVID-19 – на ИВЛ.

За сутки выявлено шесть новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов (за весь период – 6 159). Еще 22 новых случая COVID-19 – в муниципальных образованиях ЯНАО (за весь период – 33 259): Новый Уренгой – десять (за весь период – 6 953), Ноябрьск – три (за весь период – 4 450), Салехард – два (за весь период – 3 716), Пуровский район – один (за весь период – 3 424), Муравленко – один (за весь период – 2 893), Губкинский – один (за весь период – 2 724), Лабытнанги – три (за весь период – 2 000), Приуральский район – один (за весь период – 839). В других муниципальных образованиях ЯНАО новых случаев нет.

За последние сутки в России выявлен 13 721 новый случай коронавируса в 84 регионах. Из них 16,2% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 371 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровели 8 312 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 5 222 408 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 126 801 летальный исход, выздоровели 4 809 647 человек.