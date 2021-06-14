Благотворители Тарко-Сале передали полезные подарки в детское отделение ЦРБ

Фото: Тарко-Салинская УРБ

Микроволновую печь, термопот, электрочайник, бутылочки для кормления и пустышки и другие необходимые предметы приобрели Азиз и Мариана Комаловы, пробы преподнести в дар в детское отделение Тарко-Салинской Центральной районной больницы. Акция прошла в рамках проекта «Сияй», созданного для поддержки ребят, оказавшихся в социально-опасном положении.

Для ребят, от которых отказались родители, временным домом становится детское отделение Тарко-Салинской ЦРБ, ведь в Тарко-Сале нет специализированных учреждений – Дома малютки и детского дома. Именно этих малышей поддержали подарками Азиз и Мариана Комаловы.

Ребята уже не в первый раз помогают детскому отделению. Два предыдущих года они вместе с участниками проекта «Эйнштейн Party» проводили благотворительные интеллектуальные игры, а на вырученные средства приобретали полезные подарки.