Ноябрянин ищет девушку, больную коронавирусом, чтобы заразиться через поцелуй

В городском паблике Ноябрьска опубликовали одиозный пост от анонима: молодой человек якобы ищет девушку, которая сейчас больна коронавирусом, чтобы заразиться от нее болезнью. Так он проявляет свое недоверие к вакцине.

– Ищу девушку или женщину, болеющую в данный момент ковидом, дабы она в момент обмена слюной (поцелуйчик), заразила меня короной. Работодатель заставляет делать прививки тех сотрудников, у кого нету антител. Я уж лучше переболею этой гадостью, чем буду делать вакцину, – написал ноябрянин.

Однако не до конца понятно, каким образом парень надеется найти «донора», поскольку сам он не подписался, оставив сообщение за подписью «Аноним». Напомним, в России проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. В ней активно участвуют люди разного возраста и статуса. Так, недавно ревакцинацию прошел мэр Москвы Сергей Собянин.

- Сам я привился от коронавируса в мае минувшего года. По истечении года титры стали падать, и два дня назад еще раз поставил первый компонент вакцины «Спутник V». Чувствую себя хорошо, чего и вам желаю, - отметил Сергей Собянин.

Кроме того, в России так же используется вакцина "ЭпиВакКорона". «Комсомолка» выяснила, как работает этот препарат и почему именно его советуют для вакцинации от коронавируса людей старше 60 лет.