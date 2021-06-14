На Ямале продолжается ремонт проблемной трассы от Пуровска до Корочаево

В надлежащее нормативное состояние здесь приведут 26 километров Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Неделю назад в Ямало-Ненецком автономном округе стартовала пора капитального ремонта дорог. Один из проблемных участков – автодорога Пуровск – Коротчаево. Его ремонт включает большой спектр работ, сообщают дорожники.

Дорогу будут приводит в порядок планомерно, чтобы морозы Крайнего Севера не скоро повлияли на покрытие. Сначала строители займутся перекладкой дорожных плит, затем устроят щебеночное основание, а только после этого положат асфальт. В надлежащее нормативное состояние здесь приведут 26 километров.

Также здесь расположен экспериментальный участок, на нем испытывают новые для отрасли теплоизоляционные материалы – стеклощебень и пеноплекс. Общая протяженность экспериментального участка более 2 километров.