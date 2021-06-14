Жительница Губкинского выиграла президентский грант на проект «Забытые места ГУЛАГА»

Виртуальный тур соберут из сферических панорам и 15-минутной аудиоэкскурсии в записи. Фото: правительство ЯНАО

Директор Губкинского музея освоения Севера Елена Калитенко выиграла президентский грант в размере 1 млн рублей на реализацию проекта «Забытые места ГУЛАГА: виртуальная экскурсия на 501 стройку». Тур создан к концу 2021 года.

Виртуальный тур соберут из сферических панорам и 15-минутной аудиоэкскурсии в записи. С помощью искривляющих линз и отслеживающих датчиков устройства человек будет воспринимать картинку не как изображение, а как окружающее пространство. Надев очки или шлем виртуальной реальности, посетитель словно окажется на другой территории. 3D-изображение будет меняться в зависимости от поворота головы зрителя. Тур будет интересен подросткам и взрослым, доступен широкому кругу посетителей благодаря возможности применения как в стенах музея, так и дома, считает создательница Елена Калитенко.

Елена Калитенко работает в музее освоения Севера с 1998 года, с 2008 года возглавляет учреждение. Президентский грант на экскурсионный тур – это второй личный грант Елены Калитенко. В 2019 году она так же получила возможность реализовать проекта «Виртуальное путешествие на ненецкое стойбище как средство сохранения культуры малого этноса посредством VR-технологий».