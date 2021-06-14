Погода на Ямале на 14 июня: днем до +30 градусов

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В понедельник, 14 июня, по данным Ямало-Ненецкого ЦГМС, в округе день будет облачно, местами пройдет небольшой дождь, отдельные районы посетит гроза. Ветер – южный, юго-западный со скоростью 5-10 метров в секунду. Температура ночью +12… +17 градусов, при прояснении до +5 градусов, днем воздух прогреется до +20…+25 градусов, местами до +30 градусов.

Салехард: +22 градуса, ясно и возможны кратковременные осадки, ветер умеренный, юго-западный 6 м/с.

Лабытнанги: +22 градусов, облачно, ветер умеренный, юго-западный 5 м/с.

Новый Уренгой: +24 градуса, ясно и кратковременные осадки, ветер умеренный, западный 6 м/с.

Губкинский: +25 градусов облачно, ветер слабый, юго-западный 3 м/с.

Тарко-Сале: +21 градус, облачно, ветер легкий, западный 3 м/с.

Надым: +23 градуса, облачно, ветер легкий, южный 2 м/с.

Ноябрьск: +25 градусов, облачно и слабый дождь, ветер слабый, юго-западный 3.5 м/с.

Муравленко: +26 градусов, облачно, ветер слабый, южный 5 м/с.