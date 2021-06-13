Двое жителей Нефтеюганска лишились сбережений, доверившись мошенникам. Фото: Ольга Крыльцова

Двое жителей Нефтеюганска лишились сбережений, доверившись мошенникам. Возбуждены уголовные дела.

Так, жительница города 1960 года рождения, которой на сотовый телефон поступил звонок от неизвестного, предупредившего ее, что неизвестные пытаются похитить накопления. Для их сохранения злоумышленник предложил создать «безопасную ячейку». Местная жительница согласилась и, действуя по инструкции злоумышленника, лично перевела накопления в сумме 404 тысячи рублей на предоставленный счет.

Другой нефтеюганец 1970 года рождения на сайте «Авито» заказал деревянный сруб с доставкой. Продавец уверил заявителя, что товар будет доставлен в срок, достаточно просто перечислить оплату. Житель города доверился и перечислил 84 тысячи рублей. Долгожданный сруб он так и не получил, рассказали в ОМВД России по Нефтеюганску.