Число заболевших коронавирусом на Ямале на 13 июня 2021 года увеличилось на 26 человек. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе на Ямале на 13 июня 2021 года. Количество заболевших увеличилось на 26 и составило 39 390 человек.

По данным Управления Роспотребнадзора по ЯНАО, 13 июня 2021 года в ЯНАО зарегистрировано 26 новых случаев заболевания COVID-19 (за весь период – 39 390), 30 человек выздоровело (за весь период – 38 304), 168 пациентов – госпитализировано с COVID-19 и внебольничными пневмониями, 11 – в тяжелом состоянии, три пациента с подтверждённым COVID-19 – на ИВЛ. 992 теста провели в 23 лабораториях (за весь период – 1 654 608)

За сутки выявлено 2 новых случая среди вахтовых рабочих из других регионов (за весь период – 6 153). 24 новых случая COVID-19 в муниципальных образованиях ЯНАО (за весь период – 33 237): Новый Уренгой – 9 (за весь период – 6943), Ноябрьск – 2 (за весь период – 4447), Салехард – 3 (за весь период – 3714), Пуровский район – 5 (за весь период – 3423), Надымский район – 1 (за весь период – 3418), Губкинский – 1 (за весь период – 2723), Лабытнанги – 2 (за весь период – 1997), Приуральский район – 1 (за весь период – 838). В других муниципальных образованиях ЯНАО новых случаев нет.

За последние сутки в России выявлено 14 723 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 16,1% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 357 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 9 166 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 5 208 687 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 126 430 летальных исходов, выздоровели 4 801 335 человек.