В Муравленко компания погасила крупный долг по зарплате после вмешательства прокуратуры. Фото: Ольга Крыльцова

В Муравленко прекращено уголовное дело и уголовное преследование в отношении руководителя коммерческой организации. Его подозревают в невыплате зарплаты свыше двух месяцев.

Генеральный директор ООО «Премиум», имея финансовую возможность и располагая достаточными деньгами, полностью не выплатила в период с июля 2020 года по март 2021 года заработную плату и иные установленные законом выплаты женщине, состоящей с ней в трудовых отношениях.

– В результате перед потерпевшей образовалась задолженность на сумму 495 тысяч рублей. Уголовное дело возбуждено по материалам прокурорской проверки, – рассказали в СК по Ямалу.

После материалы уголовного дела подтвердили, что подозреваемая в течение двух месяцев со дня возбуждения уголовного дела в полном объеме погасила образовавшуюся задолженность, а также выплатила денежную компенсацию.